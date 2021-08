À la télé ce soir: «Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques» et «Dans les yeux d’Enzo»

Enzo n'est pas un chien ordinaire. Il passe son temps à s'instruire devant la télévision et à écouter attentivement les conseils que lui donne son maître, Denny Swift, un pilote automobile. Plongé dans ses pensées, Enzo se remémore les moments que lui et sa famille ont vécus au cours des dernières années...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Manhattan Lockdown, à 11h25 sur Be 1 - Trois étoiles

de Brian Kirk (2019)

Ce « 21 Bridges » en V.O. fait directement référence au nombre de ponts qui relient Manhattan au reste de Big Apple, et fermés le temps d’une impitoyable traque. L’un des arguments d’une série B de très haut vol respectant la règle des trois unités, évoquant le thème certes éprouvé de la corruption policière, mais avec un sens du rythme exceptionnel et une vraie inspiration dans les enchaînements.

L’attaque du métro 123, à 23h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Tony Scott (2009)

Le remake des « Pirates du métro », le grand classique de Joseph Sargent, ne devrait décevoir ni les cinéphiles ni le public qui n’a pas connu l’ouvrage original sorti en 1974. En fait, tout ou presque a changé si ce n’est l’argument de base. Et ce virtuose de la caméra qu’était le cadet de Ridley avait visiblement trouvé dans les couloirs de l’« underground » new-yorkais un terreau particulièrement fertile.

Les Blues Brothers, à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

de John Landis (1980)

Un film culte d’époque et dans la comédie, en l’occurrence policière et musicale. Déjanté tout juste ce qu’il fallait, ce « blockbuster » a gardé son intérêt compte tenu de la participation directe de James Brown, Cab Calloway, Ray Charles et Aretha Franklin. Un énorme succès qu’une suite tardive en 1998 ne réitérera pas vraiment…

Astérix aux Jeux olympiques, à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Frédéric Forestier et Thomas Langmann (2007)

Le film le plus cher de toute l’histoire du cinéma français et aussi l’un des plus critiqués, tant par la presse que par le grand public ! Si la grosse machine est certes un peu décevante, les scènes où interviennent Benoît Poelvoorde et Alain Delon sont, elles, totalement jubilatoires. Ave… moi !

Le maître d’école, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Claude Berri (1981)

Toute la personnalité du toujours très regretté Coluche est exploitée de façon émouvante et moins caricaturale qu’il n’y paraît. Et c’est normal dans la mesure où le script est tiré d’un authentique essai pédagogique. Les chansons de Richard Gotainer et Alain Souchon participent pleinement à cette jolie fête bon enfant.