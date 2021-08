L’œuvre immense d’un street-artist français au sommet d’une montagne suisse (vidéo)

Il a choisi le pic Moléson en Suisse comme terrain de jeu, et y a peint, sur une surface de 1.500m², un petit garçon qui fait des bulles de savon, tourné vers les nuages. L’œuvre, intitulée « Un nouveau souffle », a été achevée le 25 août et culmine donc à 2000 mètres d’altitude. Le tout est réalisé avec de la peinture biodégradable (à base de craie et charbon), pour ne pas causer de tort à l’environnement. La création de Saype est donc éphémère.

Pas une première

« Je pense que nous vivons dans un moment qui est très pesant et on a besoin d’un peu de légèreté », a expliqué l’artiste à Reuters. Pour lui, l’endroit où il a dessiné « Un nouveau souffle » est justement propice à la légèreté : « Je crois que les nuages sont synonymes de rêve et d’imagination, quand on était enfant, on aimait imaginer des formes dans les nuages. Je crois que c’est un moment où il faut respirer et aussi imaginer le monde de demain, avec une certaine légèreté, à travers la rêverie ».