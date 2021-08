R Kelly se voyait comme «un génie» pouvant tout se permettre, raconte une victime présumée

Jugé en ce moment à New York pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, le chanteur américain R Kelly est confronté à plusieurs témoignages accablants depuis quelques jours. Déjà accusé, par une première victime, de séquestration et traitements humiliants pendant plusieurs années, R Kelly a fait face jeudi aux accusations de Stephanie, jeune femme avec qui il a eu des relations sexuelles lorsqu’elle avait 17 ans, rapporte l’AFP.