À la télé ce soir: «Fort Boyard» et «Solida’rire»

Le fort de Charente-Maritime et son célèbre jeu d'aventure présenté par Olivier Minne accueille chaque semaine un casting de people impressionnant. Qui arrivera à dépasser ses peurs et vaincre les difficiles épreuves du Père Fouras et des habitants du fort, pour atteindre la salle au trésor?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La vie est un long fleuve tranquille, à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

d’Étienne Chatiliez (1988)

Bien avant les « Ch’tis » de Dany Boon, l’ambiance du Nord avait déjà servi de terril à cette comédie géniale et unique, judicieusement récompensée par quatre Césars dont ceux de la meilleure actrice dans un second rôle pour Hélène Vincent et du meilleur espoir féminin pour Catherine Jacob, qu’on reverra deux ans plus tard dans la « Tatie Danielle » du même auteur.

Miracles du ciel, à 14h sur Tipik - Deux étoiles

de Patricia Riggen (2016)

Ce vrai « tire-larmes » porté à bout de bras par Jennifer Garner se solde par un happy end qu’on eut estimé très artificiel si l’histoire n’était pas authentique, ce qui change évidemment tout. À voir donc comme un vrai biopic.

Super 8, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de J.J. Abrams (2011)

Produit par Steven Spielberg lui-même, ce film d’aventures du réalisateur de « Mission impossible III » est un habile remix de « E.T. » et de « Alien » où les bons sentiments dévalent à la vitesse d’un torrent en plein dégel !

Gone Girl, à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

de David Fincher (2014)

L’avant-dernier film de l’auteur de « Zodiac » a fait la quasi-unanimité, et il est vrai que les deux premières heures du récit sont aussi intrigantes que captivantes, avec de subtils rebondissements solidement maîtrisés ! Très apprécié aussi : le portrait cinglant et impitoyable de la surenchère des chaînes de télé US. La perfection totale semblait au bout du compte quand la dernière partie vient jeter un froid.

Assaut extrême, à 22h sur AB3 - Deux étoiles

de Camille Delamarre (2014)

Alias « Brick Mansions », il s’agit du remake US du « Banlieue 13 » de Pierre Morel sorti dix ans plus tôt. Spectaculaire et formaté Besson à souhait, ce fut aussi, hélas ! l’avant-dernier film tourné par Paul Walker, décédé dans un accident de voiture alors qu’il revenait d’un gala de bienfaisance, en plein tournage de « Fast & Furious 7 ».

La désintégration, à 22h45 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Philippe Faucon (2012)

L’épilogue de ce drame ayant pour thème les fondements du djihadisme au départ des cités de la banlieue lilloise, s’achève dans notre pays. Du cinéma minimaliste habile et assez percutant.