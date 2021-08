Égaré durant les vacances, un jeune chien parcourt 380km pour rentrer chez ses maîtres

Catherine et Roger n’en reviennent pas. Ils viennent de vivre une bien belle histoire, qui n’avait pourtant pas bien commencé, explique France Bleu.

Inquiets, ses propriétaires l’ont cherché partout, et ont même passé la nuit dans la commune savoyarde. « Nous l’avons attendu des heures, en vain », raconte aujourd’hui Catherine, qui a donc été signaler la disparition de son chien à la mairie, avant de reprendre la route avec son mari, désemparée. Pour ne pas s’éloigner trop de l’endroit où Pablo s’est égaré, le couple s’est rendu chez de la famille dans l’Ain, dans l’attente d’avoir des nouvelles de son chien.

Et puis… miracle !

Et quatre jours plus tard, Catherine apprend que son chien est rentré seul à la maison. Alors qu’elle devait surveiller l’habitation des soixantenaires, une amie du couple a en effet vu débarquer l’animal, et a directement envoyé une photo à Catherine. « Dessus, j’ai reconnu Pablo, je n’en revenais pas, c’était un vrai moment de bonheur. Ça nous a tout de suite décidés à rentrer chez nous », raconte le couple.