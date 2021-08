Depuis des mois, cet habitant de Deinze reçoit tous les jours des colis qu’il n’a jamais commandés

La mystérieuse affaire dure depuis janvier dernier. Pour Xavier, 58 ans et habitant de Sint-Martens-Leerne (Deinze), le coup de sonnette du facteur le matin est devenu synonyme d’arrivée de colis indésirables, relate Het Laatste Nieuws. Presque chaque jour lui sont livrés des paquets qu’il n’a jamais commandés et adressés à une certaine Anne Bakker.

Mais comment est-ce possible ? Xavier n’en sait rien, mais il pense qu’un escroc du web donner son adresse postale aux internautes qu’il arnaque. Car en décembre 2020, Xavier a été contacté par Anne Bakker sur 2ememain.be, personne qui se disait intéressée par la montre vendue par l’habitant de Deinze. Rapidement, ce dernier comprend qu’il a affaire à un escroc et stoppe l’échange. Mais l’arnaqueur, lui, a visiblement décidé de garder l’adresse de Xavier, et fait envoyer les colis de ses victimes là-bas, au nom d’Anne Bakker donc.