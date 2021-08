Un chien égaré parcourt 380km pour rentrer chez lui: «C’est impossible», juge une spécialiste

Pablo a-t-il réellement marché 380km pour rentrer chez ses maîtres ? C’est la question que ses derniers se posent, depuis que le jeune chien de deux ans, qui s’était égaré durant les vacances, est revenu à la maison tout seul.

En effet, comme on vous l’expliquait vendredi sur base des informations de France Bleu, les maîtres de Pablo, Catherine et Roger, avaient perdu leur chien en Savoie. Il était parti se promener seul, et n’était pas revenu au camping-car familial, ce qui avait contraint le couple à repartir sans son animal de compagnie. Mais surprise, après quatre jours, le petit jagdterrier était réapparu en bonne santé, chez lui, dans le Gard, soit 380km plus loin.