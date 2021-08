L’arme qui tua Billy the Kid vendue six millions de dollars

Estimé initialement 2 à 3 millions de dollars, ce Colt calibre 44 à barillet était celui du fameux shérif Pat Garrett, qui a traqué le célèbre hors-la-loi et l’a abattu, le 14 juillet 1881, au Nouveau-Mexique, a précisé la maison de vente Bonhams. Le «Kid» est mort d’une balle dans la poitrine à l’âge de 21 ans. Cet objet « est un vestige de l’une des histoires les plus mythiques du Far West », a assuré la société d’enchères, selon qui le revolver se trouve toujours en « très bon » état.

Né Henry McCarty, mais également connu sous le nom de William Bonney, Billy the Kid fut un bandit aux faits d’armes légendaires, dont la vie de fugitif a inspiré Hollywood. Autre grande figure de l’Ouest américain, Pat Garrett a été maintes fois porté à l’écran tant au cinéma qu’à la télévision. Avant la vente de vendredi, le record du prix de vente d’une arme à feu était de 1,98 million de dollars pour une paire de pistolets du XVIIIe siècle, offerts par le marquis de Lafayette à George Washington pendant la Révolution américaine.