Amende, censure et règlements: la Chine sévit face aux excès du showbiz

Elle avait été prise début janvier dans une violente controverse pour avoir, selon la presse, abandonné ses deux enfants nés par gestation pour autrui (GPA) après avoir rompu avec son compagnon. Le régulateur chinois de l’audiovisuel a imposé vendredi le retrait des séries télévisées avec l’actrice et ordonné aux producteurs de ne plus faire appel à ses services.

Les autorités sont échaudées par une série de scandales ces derniers mois dans le monde du divertissement qui ont culminé avec l’arrestation courant août du chanteur-acteur Kris Wu, immense star soupçonnée de viol. Les services fiscaux de Shanghai ont indiqué vendredi imposer une amende de 299 millions de yuans (39 millions d’euros) à l’actrice Zheng Shuang pour fraude fiscale et revenus non déclarés. La comédienne âgée de 30 ans a interprété plusieurs rôles dans de populaires séries télévisées chinoises.

Il a souligné avoir une « tolérance zéro » vis-à-vis des fraudes fiscales, des « cachets démesurés » et de la pratique des « double contrats » - destinée à éviter une imposition trop lourde des acteurs. « Depuis un moment déjà, les manquements moraux et les violations de la loi par les artistes (...) suscitent la vive attention de la société », avait averti mardi la télévision publique CCTV. La chaîne appelait à « restaurer » un secteur de l’art et du divertissement afin qu’il soit « sain et marqué par l’honnêteté ».