Orlando Bloom évoque l’accident qui aurait pu le paralyser à vie

Il y a 23 ans, en 1998, Orlando Bloom a fait une chute de trois étages. Cet accident, qui aurait pu lui être fatal, a également failli le paralyser à vie car sa colonne vertébrale avait été sévèrement touchée, rapporte BFM TV. Sur Instagram, l’acteur est revenu sur cet événement marquant de son existence en publiant un cliché datant d’après l’accident. Il était alors âgé de 21 ans.

« C’est moi, dans mon corset dorsal en 1998, environ trois mois après que je sois tombé de trois étages et que j’ai écrasé ma colonne vertébrale, échappant de justesse à la mort et à la paralysie. Je suis tous les jours reconnaissant pour les membres de mon corps qui me permettent de repousser mes limites et de vivre la vie à fond (en faisant désormais plus attention) », a écrit avec gratitude Orlando Bloom sur le réseau social.