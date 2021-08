Dans une émouvante vidéo, les Rolling Stones ont rendu hommage à Charlie Watts

Ce mardi 24 août, le batteur Charlie Watts est décédé à Londres à l’âge de 80 ans. Il était membre des Rolling Stones depuis 1963. C’est pourquoi ce vendredi, le groupe a partagé sur les réseaux sociaux une émouvante vidéo lui rendant hommage. Le clip de deux minutes reprend ainsi des photos et vidéos du batteur, sur la musique de « If You Can't Rock Me », rapporte BFM TV.

Considéré comme étant « l'un des plus grands batteurs de sa génération », Charlie Watts a été mis à l’honneur par de nombreuses personnalités, à l’annonce de son décès. Au début du mois, son porte-parole avait annoncé qu’il ne ferait pas partie de la tournée américaine du groupe, qui débutera cet automne, pour des raisons médicales.