À la télé ce soir: «Fury» ou «Seven» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Fury », à 20H00 sur CLUB RTL – quatre étoiles

de David Ayer (2014)

Tout dans cette mise en scène du scénariste de « U-571 » frôle la perfection. Sur le plan historique (avec quelques vrais Sherman M4 et, sorti de son musée britannique, le seul Tigre conservé en état de marche en Europe occidentale) ; sur les plans du suspense et de l’ambiance où tout sonne juste ; au niveau casting où les Brad Pitt, Logan Lerman et Shia LaBeouf se renvoient glorieusement la balle jusqu’à la séquence finale parachevant l’ouvrage en apothéose.

« Danse avec les loups », à 20H55 sur ARTE – quatre étoiles

de Kevin Costner (1990)

Sept Oscars – dont celui de la meilleure musique pour John Barry – et l’Ours d’Argent à Berlin : l’incroyable pari de l’Elliot Ness de Brian De Palma qui se lançait dans sa première réalisation au service d’un genre qu’on disait définitivement moribond. Sur les traces du « Jeremiah Johnson » de Sydney Pollack, une formidable leçon de cinéma.

« Les Barons », à 20H20 sur TIPIK – trois étoiles

de Nabil Ben Yadir (2009)

Un regard plein d’humour et nuancé sur ces « glandeurs professionnels » qui arpentent les rues de notre capitale au volant de « béhèmes en copropriété ». Parmi les situations cocasses qui se succèdent à bon rythme, la séquence du mariage foireux est un sommet. Le thème de la résistance à la soumission féminine y est également abordé de façon plus sérieuse et raffinée… Une sorte de « Bienvenue chez les Ch’tis » version couscous à la bruxelloise.

« Thor : Ragnarok », à 21H05 sur TF1 – trois étoiles

de Taika Waititi (2017)

Le fils d’Odin et son imprévisible frangin Loki doivent affronter leur sœur aînée, aussi revenante que maléfique dans ce troisième opus de la sous-saga où s’invite le plus incroyable que jamais Hulk, devant la caméra de l’acteur et réalisateur néo-zélandais d’origine judéo-maori lequel, pour son premier blockbuster, s’en tire sans la moindre bavure ! L’humour et la dérision omniprésents rendent le script jubilatoire dans le chef du casting complet.

« La lutte des classes », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Michel Leclerc (2019)

Dix ans après « Le nom des gens », le natif d’Essonne signe cette romance suspendue entre une mère de famille sérieuse et un batteur de rock, joués par Leila Bekhti et Édouard Baer.