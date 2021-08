Congo: naissance d’un bébé gorille de montagne dans le parc national des Virunga (photos et vidéo)

Situé à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, le parc national des Virunga a accueilli une nouvelle naissance, rapporte l’AFP dans une vidéo. Un bébé gorille de montagne est en effet venu agrandir la famille Baraka, clan déjà composé de dix-huit primates. Le petit mâle est né le 22 août dernier et a été repéré par des gardes du parc.

Dans la région, la population des gorilles de montagne est estimée à un peu plus de 1.000 individus, dont 350 dans le parc des Virunga. D’adorables images du petit et de sa mère ont été capturées et diffusées sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des amoureux des animaux.