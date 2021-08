À la télé ce soir: la nouvelle série «Mensonges» et «Primaire»

Chirurgien réputé, Thomas se décide à proposer un rendez-vous à Jeanne, professeure de philosophie de son fils, Lucas, et sœur d'une de ses collègues. La soirée semble se passer à merveille. Pourtant, au petit matin, Jeanne prétend avoir été violée alors qu'elle ne se souvient que de bribes de la soirée. Thomas, surpris par ces accusations, clame son innocence et soutient que la relation était parfaitement consentie...

Florence adore son métier de professeure des écoles. Elle se dévoue à ses élèves, vit presque en huis clos dans l'école puisqu'elle y occupe un logement de fonction et que son fils est scolarisé dans sa propre classe. Et puis arrive Sacha, un élève perturbé, délaissé par sa mère...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Man on Fire », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

Mis à part l’excès de violence du bouquet final un peu trop attendu, un film d’action à la fois sérieux, coloré, romantique et par ailleurs exempt d’effets spéciaux surenchéris. On regrette amèrement ce Scott-là.

« Cœur de Tonnerre », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

Quelque part entre « Gorilles dans la brume » et « Le monde ne suffit pas », le réalisateur du Buckinghamshire – qui s’est hélas ! éteint en janvier dernier à l’âge de 79 ans – avait fait un détour par le Dakota du Sud, où le jeune Val Kilmer doit faire équipe avec Sam Shepard pour élucider un meurtre dans une réserve de Sioux. Suspense teinté de fantastique et plus-value documentaire incontestable !

« Mourir d’aimer », à 21h00 sur TV5 Monde - Trois étoiles

Quatre ans après « Les risques du métier », réquisitoire contre de fausses accusations de pédophilie dont est victime un professeur formidablement joué par Jacques Brel, le célèbre avocat cinéaste de Carcassonne s’est inspiré de l’histoire vraie de Gabrielle Russier, dont Charles Aznavour fit l’un de ses plus émouvants « tubes ». Ce dernier autorisa qu’on reprenne son titre pour ce récit révoltant qui attira six millions de spectateurs tout en offrant à Annie Girardot l’un de ses plus beaux rôles. Un film emblématique de l’âge d’or du cinéma français devenu rare au fenestron, et à redécouvrir sans l’ombre d’un doute.

« Monsieur je-sais-tout », à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

Un ado autiste longtemps caché par sa grand-mère à son tonton footballeur, voilà qui emprunte inévitablement les pas du mythique « Rain Man » de 1988, et l’auteur ne s’en cache d’ailleurs pas. Le titre n’évite pas les clichés tout en mettant en valeur Arnaud Ducret dans un registre faussement prédisposé, et Max Baissette de Malglaive qui fut le jeune comparse de Guillaume Depardieu dans « Versailles », peu avant le décès de ce dernier dix ans plus tôt.

« Baby Phone », à 23h00 sur C8 - Deux étoiles

Sur les traces des « Cuisine et dépendances » ou du « Prénom », ce « vaudeville filmé » est pourtant tiré du… court-métrage éponyme du même auteur, où se sont invités autour d’Anne Mirivin les aînés Michel Jonasz et Marie-Christine Adam. Le démarrage est bon et le récit conserve une bonne moyenne, sans plus.