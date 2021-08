L’histoire derrière la jeune Afghane sautillant de joie à son retour en Belgique

Il y a un peu moins d’une semaine, sa photo a fait le tour de la planète. Arrivée depuis Kaboul à l'aéroport militaire de Melsbroek, la petite Neha apparaissait sautillant de joie sur le tarmac. Un moment devenu un symbole du soulagement des familles afghanes évacuées en urgence d’Afghanistan suite à la prise du pouvoir par les talibans. Depuis, la VRT a retrouvé la jeune fille et ses proches et les a interrogés pour en savoir plus sur le calvaire qu’ils ont vécu.

« Je ne veux plus jamais retourner en Afghanistan »

Neha vit depuis sept ans en Belgique avec sa famille et le 29 juillet dernier, ses parents partent en vacances en Afghanistan avec leurs quatre enfants pour aller voir les grands-parents maternels de la petite fille. Tout se passe normalement pendant une semaine puis le père, Sayed Mujeeb Sadat, prend connaissance de l’avancée rapide des talibans dans le pays. « Je savais que s'ils envahissaient Kaboul, nous ne pourrions pas revenir. J'ai donc fait modifier les billets d'avion, afin que nous puissions rentrer en Belgique le 18 août. Nous n'avons jamais pensé que ça irait aussi vite. Les aéroports étaient déjà fermés vers le 13 ou le 14 août », raconte Sayed Mujeeb à la VRT.