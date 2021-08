Le zoo de Joe Exotic vendu par son ennemie jurée

Cette fois-ci, c’en est fini du « G. W. Zoo » de l’Okhlahoma, autrefois dirigé par Joe Maldonado-Passage, plus connu sous les pseudonymes Tiger Kind et Joe Exotic. Son ancienne rivale, Carole Baskin, vient de vendre le parc rendu célèbre par la série documentaire de Netflix « Au royaume des fauves », comme le fait savoir TMZ. Elle avait récupéré la propriété après la condamnation de l’ancien exploitant pour maltraitance envers des animaux et complot de meurtre visant à la tuer.

Et pour être sûr que cette histoire soit terminée, la militante de la cause animale a émis plusieurs conditions à l’achat du site. L’acquéreur des lieux devra certifier que les lieux ne deviendront plus un zoo pour les 100 prochaines années. Autre prérequis : le nouveau propriétaire ne doit avoir aucun lien avec le sulfureux Joe Exotic. « Quoi qu'ils y fassent, nous ne voulons pas qu'il utilise le nom de Tiger King », a déclaré Baskin. « Nous aimerions que la cruauté envers les animaux qui a lieu ici depuis 20 ans appartienne au passé et soit oubliée ». Selon TMZ, la fondation de Carole Baskin, Big Cat Rescue, a vendu le site pour 140.000 dollars à un couple, Francisco et Nelly Vazquez.