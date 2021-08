Un ancien ministre afghan est devenu livreur à vélo

A priori, Sayed Sadaat n’a pas à rougir de son CV. Après des études en technologies de l’information et télécommunications, il est devenu ministre et possède la nationalité britannique. Lorsqu’il décide de quitter son pays il y a quelques mois, il aurait donc pu partir pour le Royaume-Uni, mais non. Il préfère se tourner vers l’Allemagne, un pays réputé dans le secteur de l’informatique.

L’avenir s’annonce prospère pour lui à un détail près : il ne parle pas allemand. Il a de ce fait toutes les difficultés du monde à trouver un emploi. C’est pourquoi il s’est rabattu sur la société Lieferando et est devenu livreur. Un travail qui ne permet pas vraiment à l’Allemagne de profiter de son expertise professionnelle riche. « Ça n’a pas d’importance. J’ai été ministre au service des gens, et maintenant je suis livreur, toujours au service des gens », confie à Reuters l’homme de 49 ans. Lui préfère y voir un modèle de reconversion professionnel pour les anciens ministres. « J'encourage tous les autres politiciens à travailler après avoir pris leur retraite. Ils devraient prendre part à la communauté, comme des gens normaux », dit-il.

Depuis l’arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, sa famille espère aujourd’hui le rejoindre en Allemagne. En parallèle, Sayed Sadaat redouble d’efforts pour jongler entre son nouvel emploi et les cours d’allemand qui se finissent jusqu’en fin de journée. Il se dit dans tous les cas fier de ses choix. « J’aurais pu être l’un de ces ministres corrompus, j’aurais pu gagner des millions de dollars, acheter des immeubles ici, des hôtels à Dubaï et je n’aurais pas eu besoin de travailler. Mais je suis fier, mon âme est en paix et je n’ai pas à me sentir coupable de quoi que ce soit ».