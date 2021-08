Qui était l’oncle de la reine Mathilde qui vient de décéder?

Ce lundi, la reine des Belges est en deuil. Son oncle paternel, Henri d'Udekem d'Acoz, est décédé à l’âge de 87 ans. Un coup dur pour Mathilde qui a déjà perdu son père, Patrick, en 2008. Elle n’a désormais plus qu’un oncle, Raoul. Mais au-delà de son lien avec la reine, Henri d'Udekem d'Acoz était un membre éminent de la noblesse belge et a mené une carrière pas toujours des plus calmes. Une longue carrière de bourgmestre et d’avocat L’oncle de la reine était l’aîné de l’ensemble de la famille d'Udekem d'Acoz et aussi l’arrière-arrière-petit-fils de son premier représentant, Gérard François Xavier d'Udekem d'Acoz. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, il ne vient pas d’Acoz, dans la commune de Gerpinnes, mais du village de Proven, en Flandre occidentale et à la frontière avec la France. C’est là que se situe le château de Couthof, qui appartient à sa famille.

Après un doctorat en droit, il devient avocat à Ypres puis s’intéresse plus spécifiquement à la politique. En 1960, il devient bourgmestre de Proven et c’est durant ce mandat qu’il devient baron, en 1966. Avec la fusion des communes, il continue ensuite à être bourgmestre à Proven-Krombeke de 1970 à 1976, puis à Poperinge de 1982 à 1983 et de 1995 à 2005. Pendant tout ce temps-là, il continuera à mener sa carrière d’avocat.

Affaires judiciaires et attirance pour la N-VA Mais ce n’est qu’avec le mariage de sa nièce avec le prince Philippe en 2000 qu’il devient comte. La presse s’intéresse alors de plus en plus à sa famille, lui y compris. C’est ainsi qu’en 2004, les médias relaient sa condamnation en justice pour confusion d'intérêts dans sa fonction de bourgmestre de Poperinge. En cause : une maison déclarée inhabitable alors qu’elle venait d’être vendue à son frère Patrick. Il a dû payer quelques milliers d’euros en conséquence.