Les visiteurs d’un zoo néerlandais appelés à se réfugier suite à la fuite de deux loups

Une fuite qui n’a pas manqué de faire peur à certains, notamment à ceux qui ont aperçu les loups en question. « Il était soudain sur notre chemin. Mon copain a directement attrapé mon fils et nous avons fui ensemble », a confié à AD une femme présente sur les lieux qui en a vu passer un à cinq mètres d’elle. « Il semblait venir vers nous, c’est pourquoi nous avons placé une clôture pour nous-mêmes et les autres visiteurs. Nous devions empêcher qu’ils viennent jusqu’à nous. Heureusement, ça ne s’est pas produit, mais ce moment était vraiment effrayant. Nous ne savions pas quoi faire. Quand nous avons eu cette clôture devant nous, nous avons appelé le 112. Ensuite, nous avons aussi été pris en charge par le personnel et mis en sécurité ».

C’était un peu la panique ce lundi matin au DierenPark d’Amersfoort, près d’Utrecht aux Pays-Bas. Il s’est d’abord avéré qu’un loup s’est échappé de son enclos, puis un deuxième a fait de même. Les deux animaux se promenaient donc tranquillement alors que le zoo était ouvert. L’alerte a été immédiatement donnée via les haut-parleurs et par SMS pour que les visiteurs se mettent à l’abri à l’intérieur des bâtiments.

Pendant un long moment, ce sont donc les humains qui se retrouvaient enfermés et non les loups. Une bonne partie du zoo a été évacuée et au bout d’une heure et demie de traque, les soigneurs ont fini par localiser et anesthésier les deux fugitifs. Ils ont depuis été remis dans leur enclos. Le personnel du parc est toujours incapable d’expliquer comment ils ont pu s’échapper.