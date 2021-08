13.000 Afghans en Belgique

Layla et sa fille sont accompagnées par l’association «Live in Color». - DR

Face à une Histoire tourmentée, les Afghans sont nombreux à fuir leur pays depuis des décennies. Ce sont d’ailleurs les demandeurs d’asile les plus nombreux chez nous, devant les Syriens et les Irakiens. On en compte 13.000 en Belgique. De nombreuses associations accompagnent ces exilés dans leur parcours d’intégration, comme « Live in Color ». Sa responsable, Nadine Lino, nous explique l’objectif qu’elle poursuit depuis maintenant six ans : « Nous les emmenons vers l’autonomie, il n’est pas question de les assister. Il est important que ces personnes s’intègrent,...