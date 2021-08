À la télé ce soir: «Une mère parfaite» et «Koh-Lanta»

Koh-Lanta : La Légende est la septième édition spéciale de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Les participants anciens retournent souhaitant fêter les 20 ans du programme. Les aventuriers sont prêts à confronter de nouvelles situations inédites et des épreuves les plus différentes.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les infiltrés, à 20h sur Club RTL - Quatre étoiles

de Martin Scorsese (2006)

De l’excellent « Infernal Affairs » d’Andrew Lau (Hong Kong), le scénariste William Monahan n’a conservé que le squelette. L’action a été transposée dans le giron de la mafia irlandaise de Boston, d’où une ambiance complètement différente. Troisième collaboration entre Leonardo DiCaprio et l’auteur de « Taxi Driver », première avec Jack Nicholson. L’un des meilleurs polars de tous les temps.

La vérité si je mens ! Les débuts, à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Michel Munz (2019)

Plutôt qu’un numéro 4 un temps envisagé, la saga a préféré la mode de la « préquelle ». Ce sont dès lors les jeunes futurs protagonistes qui s’y collent, non sans l’aide des parents et d’aînés, dont le couple formé par François Berléand et Audrey Dana émerge de façon plus que savoureuse. Une demi-réussite.

La caravane de feu, à 21h15 sur C8 - Deux toiles

de Burt Kennedy (1967)

Action et humour dans ce western très « buddy movie » avant la lettre, où John Wayne et Kirk Douglas se donnent la réplique tels deux larrons en foire.

Joe Kidd, à 23h sur C8 - Deux étoiles

de John Sturges (1972)

Avant « Chino » où il retrouvait pour la dernière fois Charles Bronson, l’auteur des « Sept mercenaires » s’est tourné vers Clint Eastwood pour incarner un « pistolero » repenti entraîné dans une vendetta à la frontière mexicaine. On n’en voudra pas au prolifique réalisateur de l’Illinois d’avoir un peu cédé au style « spaghetti » alors encore… un peu en vogue.

Assaut extrême, à 23h25 sur AB3 - Deux étoiles

de Camille Delamarre (2014)

Le remake US du « Banlieue 13 » de Pierre Morel sorti dix ans plus tôt est spectaculaire et formaté Besson à souhait. Ce fut aussi, hélas ! l’avant-dernier film tourné par Paul Walker, décédé dans un accident de voiture.

Ghost Rider 2 : l’esprit de vengeance, à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Mark Neveldine et Brian Taylor (2011)

Le deuxième opus de l’adaptation du comics de chez Marvel, dans une mise en scène de jeu vidéo.