Une forme mystérieuse observée dans le ciel en Russie intrigue les habitants (vidéo)

« Mes amis et moi avons vu le mouvement d’un objet dans le ciel, il ressemblait à une comète, mais il volait lentement et nous avons réalisé que c’était une sorte de fusée ou de machine volante », a expliqué celui qui a filmé la scène et l’a postée sur Youtube. L’instant d’après, ce mystérieux objet « a explosé », poursuit-il, et « un motif en forme de méduse s’est formé ».

Une fusée ?

En effet, on peut voir sur les images que la traînée, semblable à celle laissée par un avion dans le ciel, grossit de plus en plus, et l’extrémité gonfle pour former une boule, semblable à la tête d’une méduse. « La méduse volante » se dissout ensuite.