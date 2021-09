Toyota Yaris Cross : il n’est jamais trop tard

Peugeot 2008, Renault Captur, Jeep Renegade, Dacia Duster, Skoda Kamiq et tant d’autres : la bataille est rude dans la catégorie des SUV de segment B. Et pour y prendre part, mieux vaut être bien armé, surtout quand on arrive un peu comme les carabiniers d’Offenbach. Mais Toyota a, semble-t-il, bien analysé le marché et trouvé un vide, que le Yaris Cross entend combler. Mais commençons par le commencement. Cela ne transparaît pas forcément sur les photos, mais « en vrai », le look du Yaris Cross ne manque pas de personnalité. Hélas !, comme souvent chez Toyota, l’intérieur est...