Testé pour vous : Philips Fidelio B97

TP Vision est responsable des appareils audio et vidéo commercialisés sous le nom Philips. Le fabricant a repris l’approche de la marque néerlandaise : il regroupe le meilleur de sa production audio sous le label Fidelio. Philips compte de nombreuses barres de son dans sa gamme, mais la Fidelio B97 en constitue la plus performante. Elle est compatible Dolby Atmos, DTS:X et même – c’est la seule aujourd’hui sur le marché – IMAX Enhanced. Afin de restituer ces effets sonores, elle est fournie avec un très imposant caisson de basses et deux enceintes externes, ce qui donne une solution...