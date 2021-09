Les retrouvailles de Kad et Olivier

Le papa d’Alex et Sara était chauffeur de poids lourd. Un jour, alors qu’il rentre voir sa famille, il s’endort au volant et meurt dans l’explosion de son camion. Ce jour-là, le frère confie à sa sœur qu’il deviendra riche sans jamais travailler : il sera gigolo. À 20 ans, il séduit Denise, d’un paquet d’années son aînée, et bien entendu très riche. Hélas ! pour lui, près de trente « berges » plus tard, la vieille dame le largue pour un plus jeune. Fini la vie de grand luxe et les Aston Martin. Alex se retrouve à la rue et se réfugie chez sa sœur, qui a perdu son mari...