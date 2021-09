Sorties livres

Rupture et conséquences - Deux étoiles

Nicola et Jonathan vivent heureux dans le très beau quartier de Notting Hill. C’est en tout cas ce que croit la jeune femme qui a tout laissé pour venir habiter chez son amoureux. Mais un soir, sans crier gare, Jonathan annonce de façon catégorique à Nicola que tout est fini entre eux. Dévastée, la demoiselle se voit obligée de réorganiser sa vie. Mais, dans cette histoire, qui sera le plus malheureux ? Charmant et subtil roman de Madeleine St John, décédée en...