Covid dans la famille royale: la rentrée d’Élisabeth à Oxford est-elle menacée?

Cela exclut dont la princesse Élisabeth, l’aînée de la famille. Mais elle est tout de même considérée comme cas contact, étant donné qu’elle vit avec ses frères et sœur au Château de Laeken. Dès lors, une question légitime se pose : Élisabeth pourra-t-elle effectuer sa rentrée dans la prestigieuse université d’Oxford comme prévu ?

« Suite à un cas positif au covid-19 au sein de la famille royale , le Roi et la reine ont décidé, par mesure de précaution, de limiter leurs contacts dans les jours à venir », a annoncé le Palais royal ce jeudi matin. D’après Belga, la personne contaminée serait l’un des plus jeunes enfants du couple royal.

Heureusement, oui ! Car la duchesse de Brabant commencera son cursus en octobre, et non pas en septembre. Elle intégrera le Lincoln College, l’un des 38 collèges de l’institution d’Oxford, pour trois ans, dans l’optique de décrocher son master en Histoire et Sciences politiques.