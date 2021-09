Akhenaton s’explique après son hospitalisation: «Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là»

Au début du mois, le rappeur Akhenaton a dû être admis à l’hôpital pour détresse respiratoire . Le chanteur a en effet contracté une forme du Covid-19. Le chanteur se positionne contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire et ne semble pas avoir changé ses positions. Il avait déclaré avant son hospitalisation : « Avec le groupe IAM, nous sommes contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers ».

Pas pour ce vaccin et contre le pass sanitaire