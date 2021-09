Le fils d’un baron de la drogue compte poursuivre Netflix en justice

Pour le fils de cet ancien baron de la drogue, la série est « surréaliste » et elle « commercialise son nom ». Il a d'ailleurs déclaré dans une radio locale qu’il investirait tous les moyens pour que la série soit suspendue. William Rodriguez, qui a écrit un livre, estime que la série portée par Netflix l’a « plagié ». Il ajoute aussi qu’il a bien l’intention de demander des réparations pour « tous les dommages et préjudices moraux » causés par « les inventions de ce dessin anim » ».

Le cartel de Cali a de quoi nourrir les fantasmes puisqu’il a été considéré comme l’une des plus grandes organisations criminelles au monde face à celui de Medellin, tenu par Pablo Escobar. Le cartel a été démantelé dans les années 1990. Les membres importants du cartel de Cali ont été arrêtés en 1995 et extradés vers les États-Unis une dizaine d’années plus tard pour être jugés pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.