Thomas Pesquet va participer à une dictée géante depuis l’espace

Environ 500 personnes de tous âges sont attendues, munies d’une feuille et d’un stylo, pour écrire sous la dictée de l’astronaute un extrait du roman de Marguerite Duras « Un barrage contre le Pacifique », précisent les organisateurs de cet événement en accès libre et en plein air.

Les amoureux de l’espace et des mots sont invités dimanche à participer à une dictée géante, qui sera lue en orbite par l’astronaute français Thomas Pesquet et retransmise au Musée de l’air et de l’espace du Bourget, près de Paris.

« C’est Thomas Pesquet qui a choisi ce classique de la littérature française », explique à l’AFP le romancier Rachid Santaki, fondateur de la dictée géante.

Depuis huit ans, cet auteur de romans noirs (dont « Les Anges s’habillent en caillera ») fait « sortir la dictée de l’école » pour la décliner dans des lieux improbables et en faire un exercice populaire et « grandiose » : il a lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et à la radio.

« En emmenant la dictée dans l’espace, on va faire rêver les gens ! », s’enthousiasme l’écrivain, soucieux de faire surmonter le « traumatisme » qu’a pu être pour certains l’exercice sur les bancs de l’école.

« J’aime beaucoup le principe de rendre ludique – je l’espère – un exercice qui a parfois mauvaise réputation », abonde dans son message l’astronaute de 43 ans.

Thomas Pesquet confie avoir lu à l’âge de 20 ans « Un barrage contre le Pacifique », paru en 1950. « Participer à la dictée de l’espace, cela me donne envie de le relire avec mon regard d’aujourd’hui, de voir comment la métaphore du barrage résonne en moi à présent ».

Après sa première lecture de l’extrait (700 signes environ), Rachid Santaki s’attellera à la seconde, en débit lent, avant la séance d’auto-correction.

L’événement sera retransmis le samedi 11 septembre à 17H00 lors de son émission sur la radio France Culture.