À la télé ce soir: «Mariés au premier regard» et «La chanson secrète»

Quatorze candidats, sept couples : les deux experts de l'émission, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé des milliers de dossiers et fait passer de nombreux tests avant de former des couples compatibles. Comme toujours, l'histoire commence par l'engagement le plus fort : le mariage. Un événement dont ils ont tous rêvé. Cette saison, des candidats aux profils forts variés sont engagés dans l'aventure, comme Mathieu et Aurélien, des jumeaux de 36 ans ou Julie, responsable de boutique du même âge et déjà mère de trois enfants. Comme les autres participants, ils ont tous un passé et un parcours parfois mouvementé. Pourtant tous croient et espèrent en la même chose : trouver l'amour de leur vie.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Jason Bourne, à 20h20 sur Tipik - Trois étoiles

de Paul Greengrass (2016)

Après la parenthèse « Héritage » laissée à Tony Gilroy derrière la caméra et Jeremy Renner devant, l’auteur des deux épisodes précédents, et bien sûr Matt Damon, reprennent le collier pour ce qui a tout d’un redémarrage en fanfare en dépit du titre laconique. Mené à l’allure d’un TGV d’un bout à l’autre, cet excellent suspense de traque s’achève sur un gros clin d’œil ouvrant béant la porte à un futur numéro 6… non encore confirmé.

Locked Down (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

de Doug Liman (2021)

L’idée d’un « coup du siècle » en plein confinement londonien par un couple en cours de séparation est assez cocasse, due à Steven Knight, le scénariste de « Promesses de l’ombre » de David Cronenberg et « Alliés » de Robert Zemeckis. Chiwetel Ejiofor et Anne Hathaway forment l’improbable couple tandis que Ben Stiller et Ben Kingsley animent l’arrière-plan. Un peu bavard et longuet, mais l’ensemble est pertinent.

Miracle en Alaska, à 22h sur La Trois - Deux étoiles

de Ken Kwapis (2012)

L’auteur a abandonné la comédie sentimentale dont il est l’un des spécialistes contemporains au profit de cette reconstitution du sauvetage de trois baleines grises coincées sur la banquise en 1988, à l’époque de Ronald Reagan. Une histoire vraie et plutôt émouvante dont le cinéma aime décidément se nourrir.

La vérité si je mens ! Les débuts, à 22h20 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Michel Munz (2019)

Plutôt qu’un numéro 4 un temps envisagé, la saga a préféré la mode de la « préquelle ». Ce sont dès lors les jeunes futurs protagonistes qui s’y collent, non sans l’aide des parents et d’aînés, dont le couple formé par François Berléand et Audrey Dana émerge de façon plus que savoureuse. Une demi-réussite n’ayant pas vraiment mérité les bouderies de la presse et du public d’outre-Quiévrain.

The Karate Kid, à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Harald Zwart (2010)

Pour ce remake du film de John Avildsen remontant déjà à plus d’un quart de siècle, les producteurs ont engagé ce bon vieux Jackie Chan. Signe des temps, l’histoire se passe cette fois en Chine, et plus en Californie.