Danse avec les stars: Maxime Dereymez hospitalisé, la production s’inquiète du retard pris aux répétitions

« Soulagé d’être enfin de retour sur ‘Danse avec les stars’, même si ce début de saison fut très compliqué… », a commencé le danseur, avant d’expliquer les raisons de ce retour chamboulé : « En raison d’une infection à l’œil, appelée ‘kératite’, j’ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, et commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon œil ». Maxime Dereymez a confié n’être pas très précautionneux avec ses lentilles, ce qui aurait causé l’infection. S’il va mieux maintenant, le danseur devra porter des lunettes pendant tout le tournage de « DALS », pour protéger son œil endommagé.