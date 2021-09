Jean Imbert flingué par les critiques gastronomiques: «Il a le talent du business et des paillettes, pas de la cuisine»

Récemment nommé à la tête des cuisines du prestigieux Plaza Athénée à Paris, Jean Imbert essuie depuis une pluie de critiques. Connu pour sa participation (et sa victoire) à « Top Chef » en 2012, le chef fréquente et cuisine pour plusieurs stars (notamment Pharell Williams ), ce qui lui donne une réputation de chef « bling-bling », qui ne plaît pas à tout le monde dans le domaine de la gastronomie.

Interviewé dans Télématin vendredi, le critique culinaire François-Régis Gaudry a dit tout ce qu’il pensait de Jean Imbert et de sa nomination au Plaza Athénée. « La nomination de Jean Imbert fera date dans l’histoire de la gastronomie, parce que c’est la première fois qu’on choisit, au sein d’un palace, un chef non pas pour sa formation culinaire, ses compétences, son talent gastronomique, celui d’inventer des plats signatures mais plutôt pour d’autres talents. Des talents extra-culinaires ! », s’est exprimé celui que l’on voit dans « Top Chef : les grands duels ». Il a ensuite détaillé ce qu’il voulait dire par « des talents extra-culinaires » : « le réseautage, le talent de se prendre en photo avec des gens célèbres, le talent du carnet d’adresses, le talent de monter des partenariats avec des marques… ». Selon lui, Jean Imbert possède le talent du business, des paillettes et de l’argent, « et ça, ce n’est pas vraiment le talent de la cuisine ! ».