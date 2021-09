Près de 9 Belges sur 10 considèrent les sportifs paralympiques comme des modèles

La VUB vient de mener une étude sur un millier de Flamands et un millier de francophones. Les résultats sont là et sont très positifs : 86 % des personnes interrogées considèrent les sportifs paralympiques comme des modèles. Au-delà de ça, l’étude explique un peu plus résultats. Ainsi, 82 % des personnes de l’étude estiment que ces sportifs contribuent à améliorer l’inclusion des personnes handicapées et 79 % des Belges estiment qu’ils devraient promouvoir le sport auprès des jeunes souffrant de handicap.

Les résultats des sportifs lors des Jeux paralympiques de Tokyo ont été très bons cette année avec une quinzaine de médailles qui ont été rapportées. Pour les Belges aussi ces résultats sont importants puisque 73 % des personnes sondées estiment qu’il est important que la Belgique remporte des médailles. Enfin, 80 % des personnes jugent qu’une médaille paralympique est aussi importante qu’une récompense olympique.