Un proche du prince Charles accusé d’avoir usé de son influence pour aider un Saoudien

Michael Fawcett est un ancien valet adjoint du prince Charles. Le proche du prince Charles était aussi à la tête d’une fondation créée par le prince. Finalement l’homme a démissionné « temporairement » suite à cette affaire. Le Sunday Times et le Mail on Sunday ont rapporté que l’homme aurait des liens avec un homme d’affaire saoudien, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz et qu’il aurait utilisé son réseau d’influence pour l’aider.

Une enquête prise au sérieux

Le généreux donateur, notamment d’un projet de restauration qui intéresse le prince, n’estime pas la situation comme problématique. L’ancien valet du prince, Michael Fawcett de son côté a démissionné de son poste comme directeur de la fondation du prince Charles. Cette démission est temporaire, le temps de mettre plus en lumière ce possible cas d’abus d’influence. Douglas Connell, le président de la Prince’s Fondation a déclaré : « Michael Fawcett a proposé de se retirer temporairement de ses fonctions actives de directeur général de la Prince’s Foundation pendant que l’enquête des administrateurs est en cours. The Prince’s Foundation a accepté cette offre. Michael soutient pleinement l’enquête en cours et a confirmé qu’il collaborerait à l’enquête ».