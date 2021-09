La chanteuse Sarah Harding, du groupe «Girls Aloud» est décédée à 39 ans

Le groupe « Girls Aloud » était essentiellement féminin et composé de Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy et Kimberly Walsh. Elles ont été présentes sur le devant de la scène pendant dix ans avant de se séparer en 2013. Le groupe a atteint son premier hit en 2002 en Angleterre avec le titre « Sound Of The Underground », suivi en 2004 de « I’ll Stand By You », de « Walk This Way vs Sugababes » en 2007 ou bien de « The Promise » en 2008. En dix ans, le groupe a vendu quatre millions d’albums.