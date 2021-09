Au Danemark, un trésor d’objets en or pré-Viking a été découvert

Le trésor date de l’époque pré-Viking et aurait été enfoui au VIe siècle. C’est une superbe découverte pour l’archéologue amateur qui l’a trouvé dans le sud-ouest du Danemark. Le trésor présente des caractéristiques qui ne sont pas encore toutes connues des spécialistes : « Il est composé de nombreux objets en or, dont un médaillon de la taille d’une soucoupe. On y voit beaucoup de symboles dont certains nous sont encore inconnus, ce qui va nous permettre d’élargir nos connaissances des hommes de cette époque » a expliqué à l’AFP Mads Ravn, le directeur de la recherche des musées de Vejle, dans l’ouest du Danemark.

C’est un petit trésor de moins d’un kilo mais qui reste pour autant très intéressant puisque trouvé à côté de Jelling, une commune qui comprend deux pierres runiques érigées vers la fin du Xe siècle. L’endroit est considéré comme le berceau des rois de l’époque des Vikings, entre le VIIIe et le XIIe siècle. C’est un archéologue amateur, qui venait d’acheter un détecteur de métaux, qui l’a mis au jour. Ce dernier a attendu six mois avant de présenter son butin.