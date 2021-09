Riad Sattouf monte sa propre maison d’édition et annonce son nouveau projet

Dans son prochain livre, Riad Sattouf raconte la vie de Vincent Lacoste depuis le moment où le collégien de 14 ans en 2008, se fait découvrir pour un film, « Les Beaux Gosses ». « Dans ce premier tome, on suit Vincent Lacoste de la cour de son collège de ZEP au plateau de tournage du film, et on découvre avec lui la vie d’acteur et le monde très particulier du cinéma », a précisé l’éditeur.

Une nouvelle maison d’édition

Ce dessinateur vedette ne rompt cependant pas avec son éditeur, Allary, puisque c’est ce dernier qui publiera le sixième et dernier tome de son œuvre autobiographique, « L’Arabe du futur », prévu en 2022. Riad Sattouf, 43 ans, a connu de multiples éditeurs, jusqu’à ses deux plus grands succès avec Allary : « L’Arabe du futur » (cinq tomes vendus à 2,5 millions d’exemplaires) et « Les Cahiers d’Esther » (cinq tomes également, vendus à 950.000 exemplaires). Mais l’auteur a voulu reprendre la main sur les projets à venir et assurer un plus grand suivi sur ses productions.

Joël Dicker avait expliqué qu’il choisissait de quitter les éditions de Fallois pour reprendre la main sur son œuvre et n’imaginait pas travailler avec un concurrent de l’éditeur qui l’avait lancé. Sa maison naîtra le 1er janvier.

Quant à Eric Zemmour, lâché par les éditions Albin Michel en juin, et souhaitant sortir son livre en septembre dans la perspective de l’élection présidentielle de 2022, il a ajouté l’édition aux activités de son entreprise, Rubempré.