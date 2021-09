Épineuses pensions

Ce sera le dernier dossier difficile de ce gouvernement : la réforme des pensions. Une énième réforme : elles s’enchaînent depuis plus de 20 ans pour tenter de faire face, en même temps, au vieillissement de la population (3 millions de pensionnés en 2040 contre 2,2 aujourd’hui), au taux d’emploi trop bas (et donc des recettes de cotisations sociales trop basses) et à la maigreur des montants versés depuis des années. La promesse de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) est alléchante : une pension minimale complète (pour 45 ans de travail) de 1.500 euros net. Autre...