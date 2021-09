Un buraliste vole le ticket à gratter gagnant d’une cliente et s’enfuit avec 500.000€

Une plainte a été immédiatement soumise aux carabiniers et une chasse au voleur a été lancée. C’est à l’aéroport de Fiumicino, à Rome, qu’il a été retrouvé. Il était sur le point de prendre un vol pour les Canaries, à Fuerteventura plus précisément, là où il comptait commencer sa nouvelle vie. Il a tenté d’accuser sa cliente de lui avoir volé le ticket et a même voulu porter plainte, sans succès. Le parquet n’a pas donné suite à sa demande. Une enquête pour vol aggravé a été ouverte, sa licence de buraliste a été suspendue et le ticket gagnant a été remis à la justice. La somme de 500.000€ a quant à elle été suspendue, en attendant que l’affaire soit close.