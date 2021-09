Virginie Efira: tapis rouge pour diva

Un sourire de festival, une robe de soirée blanche, dos nu et jupe fendue en crêpe de soie signée Christian Dior, c’est sous le signe de la plénitude que notre compatriote s’est présentée à la Mostra de Venise. La comédienne resplendit, à la fois simple et glamour, parce que la vie lui sourit et qu’elle renvoie ce sourire au cinéma. Virginie Efira, 44 ans, fait désormais partie des actrices qui comptent. La voici dans le jury du premier grand raout cinématographique à la veille de l’automne, quand le public se sent à nouveau attiré par les films en salle. Le sien, « Benedetta »,...