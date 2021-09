1. DES IMAGES À COUPER LE SOUFFLE

Dix ans après « Home », le film « Legacy, notre héritage » de Yann Arthus-Bertrand (à voir sur RTL-TVI en octobre) est dans la droite ligne de ses derniers documentaires : il y montre la Terre dans ce qu’elle a de plus beau d’un côté, et de plus dégradé de l’autre, à cause de la main de l’Homme. Il décrit ici comment, durant ses 50 ans de carrière (il a 75 ans), la nature a été abîmée. Les images à couper le souffle sont la signature du...