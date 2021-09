Mostra: une actrice belge obtient le titre de «look le plus audacieux de 2021» (photo)

En ce début septembre se tient la Mostra de Venise et les stars s’enchaînent devant le Palais du cinéma du Lido. Mais s’il y en a bien une qui s’est faite remarquée, c’est l’actrice belge Salomé Dewaels, 25 ans. Sa robe transparente laissant voir ses seins, le magazine américain Vanity Fair lui a décerné le titre de « look le plus audacieux de l’édition 2021 » du festival.

L’intéressée estime pour sa part que tout ceci était surtout drôle. « J'ai ri de bon cœur que ma robe ait fait sensation », confie-t-elle à Het Nieuwsblad. « Les gens voient mes seins dans le film de toute façon, alors autant les montrer sur le tapis rouge ».