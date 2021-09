Test – Aliens Fireteam Elite: massacre d’aliens entre amis

Aliens Fireteam Elite n’a que très peu fait parler de lui jusqu’à sa commercialisation, ce qui n’est jamais très bon signe. Le fait que le titre soit de surcroît la première production d’un nouveau studio n’était guère non plus de bon augure. Cold Iron est toutefois parvenu à créer un jeu, qui, à défaut d’être original, a le mérite d’être fidèle à l’univers d’Aliens. Très proche d’un « World War Z » dans sa construction, Aliens Fireteam Elite est un TPS coopératif qui se joue à trois. Il est possible d’y joueur seul, auquel cas vos deux compagnons sont remplacés par des « ...