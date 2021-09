Testé pour vous: Arlo Pro 4

Une installation deux fois plus rapide. Voilà la promesse du fabricant américain pour sa dernière caméra de sécurité extérieure. L’explication ? Elle ne nécessite plus de SmartHub (mais peut s’y connecter si vous en possédez un), ce boîtier qui servait jusque-là de cœur pour chaque installation d’un produit Arlo. Ici, la connexion se fait en Wi-Fi. Elle fonctionne donc totalement sans fil. On détermine son emplacement extérieur, on la fixe ici ou là (il faut juste penser à vérifier que l’endroit sélectionné est couvert par votre réseau domestique), on la relie à l’application via un...