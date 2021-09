Quand la Belgique était heureuse (2): l’Expo 58

Six mois de liesse et de foi en l’avenir avec Bruxelles au centre du monde.

Le nom résonne encore comme la plus grande réussite belge à l’aube des Golden Sixties. L’Expo 58 ! Une sorte de miracle, un motif de fierté, le plein de visiteurs et la sensation de quitter le giron des petits pays forcés à la modestie. De l’Expo 58, il ne reste que des bons souvenirs, ceux d’un pays ouvert, confiant dans l’avenir, moderne et prospère, qui réussit là sa plus belle opération de communication au niveau international. Ne dit-on pas que, dans la foulée, impressionnée par notre savoir-faire, la communauté des nations trouva amplement justifié de nommer Bruxelles capitale...