«The Voice», édition spéciale!

L’émission « The Voice, All Stars » est diffusée sur TF1 à 21h05 ce samedi 11 septembre avec cinq coachs au lieu de quatre.

Le 25 février 2012, les célèbres fauteuils rouges de « The Voice, la plus belle voix » se retournaient pour la première fois. Depuis, 1.770 candidats ont tenté leur chance face aux coachs de l’émission présentée depuis son lancement par Nikos Aliagas. Pour fêter les dix ans du concours de chant, TF1 a concocté une édition spéciale, « All Stars ». Ce sont cinq jurés et non quatre qui seront assis dans les fauteuils tournants. Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika, mais aussi Patrick Fiori ont accepté de participer à cette saison spéciale. Du côté des candidats, ce ne...