Le «Spider-Man français» escalade une tour à la Défense pour s’opposer au pass sanitaire (vidéo)

A près de 60 ans, Alain Robert, surnommé le « Spider-Man français », a escaladé mardi à mains nues une tour du quartier d’affaires de La Défense (Hauts-de-Seine), en lisière de Paris, pour marquer son opposition au pass sanitaire.

Une action à la double signification

Après un peu plus d’une heure d’ascension, sans équipement et avec simplement des « straps » autour des doigts, « l’homme araignée» a été interpellé et placé en garde à vue à la mi-journée pour «mise en danger de la vie d’autrui », a constaté un journaliste de l’AFP. Une punition dont il a l’habitude.