Le petit ami de Miss Belgique a pu sortir de prison

Mercredi dernier, Losene Keita, le petit ami de la Miss Belgique actuelle Kedist Deltour, a été arrêté près de Courtrai. La raison : une peine de prison de cinq mois attribuée en février 2020, que le jeune homme n’a jamais purgée car il ne s’est pas présenté à son procès.

Pour Kedist Deltour, cette arrestation était incompréhensible, car les faits pour lesquels a été condamné Losene Keita remontent à 2016. « Depuis 2016, il n’en avait plus jamais entendu parler et n’a jamais été impliqué dans aucun autre fait. C’est terrible que cinq ans plus tard, il soit soudainement jeté en prison pour cela », s’insurgeait aussi l’avocat du jeune homme Thomas Vandemeulebroucke.