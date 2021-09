À la télé ce soir : «Le grand cactus» et «Terminator: Dark Fate»

Faux reportages, fausses publicités, détournement d'émissions de la RTBF, interviews de "célébrités", caricatures et faux messages de réseaux sociaux : il y a de tout dans le Grand Cactus ! Jérôme de Warzée et Adrien Devyver orchestrent un rendez-vous qui, depuis 2015, jette un regard ironique sur l'actualité en prenant le parti d'en rire.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Miss Sloane, à 22h40 sur RTL TVI - Quatre étoiles

de John Madden (2016)

Le meilleur film de prétoire depuis « Verdict » de 1982 et « Des hommes d’honneur » dix ans plus tard ! Un script machiavélique à l’image de son héroïne magistralement incarnée par Jessica Chastain, une précision diabolique dans la mise en scène et, surtout, un rebondissement final… d’enfer. La preuve aussi que l’auteur british de « Shakespeare in Love », « La dame de Windsor » et « L’affaire Rachel Singer » vaut toujours bien mieux que ses récents et surfaits « Indian Palace » !

Code Mercury, à 21h sur 13e Rue - Trois étoiles

de Harold Becker (1998)

Une toute bonne série B de cavale et de complot, marquée par un duel impitoyable entre Bruce Willis et Alec Baldwin (on vous laisse deviner qui est le « mauvais »), un adorable gamin emprunté aux séries télé de l’époque et une bande musicale signée John Barry dont ce fut déjà l’antépénultième collaboration au 7e art.

Hunter Killer, à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Donovan Marsh (2018)

Revoilà les vieux démons jadis embarqués à bord des mémorables « Octobre Rouge » et « USS Alabama » de John McTiernan et Tony Scott ! Sans égaler ces quasi inaccessibles modèles, ce suspense sous-marin coproduit par Gérard Butler se distingue notamment par des morceaux de bravoure inattendus et des effets spéciaux plus qu’impressionnants.

Terminator : Dark Fate, à 20h20 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Tim Miller (2019)

Chronologiquement situé après le « Terminator 2 : le jugement dernier », de 1991, ce « Sombre destin » ramène Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger en appui à Mackenzie Davis et Natalia Reyes, alias la blonde et la brune opposées au nouveau tueur impitoyable joué par le Texan Gabriel Luna. Assez spectaculaire.

300 : la naissance d’un empire, à 23h25 sur TMC - Une étoile

de Noam Murro (2014)

La suite du fameux « 300 » de Zack Snyder qui se contente cette fois de cosigner le scénario, abandonnant la caméra à un réalisateur israélien. Les images de synthèses sont aussi spectaculaires qu’artificielles.